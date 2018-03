Flirtgefahr in der Nachbarschaft? Kourtney Kardashian (38) turtelt seit einiger Zeit mit Boyfriend Younes Bendjima durchs Leben. Trotz ständiger Trennungsgerüchte machen der Reality-TV-Star und das algerische Model regelmäßig klar: Sie sind in love! Ob sich zwischen das verliebte Paar schon ganz bald ein prominenter Kourtney-Verehrer drängt? Angeblich soll Blink-182-Drummer Travis Barker (42) scharf auf ein Date mit der Dreifachmama sein!

Ein Radar Online-Insider will es ganz genau wissen: "Travis wohnt ein paar Straßen von Kourt entfernt, in derselben bewachten Wohnanlage in Calabasas, und ihre Kinder spielen miteinander. Er stand schon immer ein bisschen auf sie." Angeblich will er die Schwester von Kim Kardashian (37) schon lange zum Essen einladen. Zwischen Kourtneys Beziehung mit Babydaddy Scott Disick (34) und dem Algerier blieb allerdings nicht viel Zeit – der Musiker soll sich extrem über seine verpasste Chance ärgern.

Laut der Quelle will der Produzent sichergehen, dass er bei der nächsten Möglichkeit die Gunst der Stunde nutzt: "Er will sie zum Dinner ausführen in sein "Crossroads"-Restaurant und sie mit seinen veganen Lieblingsgerichten begeistern." Was meint ihr – ist Travis Barker Kourtneys Typ? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Bryan Steffy Getty Images Entertainment Travis Barker bei einem Event

Anzeige

Stephen Lovekin / Getty Images Kourtney Kardashian und Scott Disick

Anzeige

Jaxson / Splash News Kourtney Kardashian mit ihren Kindern Mason und Penelope

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de