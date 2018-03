Dieser Antrag hatte eine ganz besondere Bedeutung. Leonard Freier (33) hielt vor wenigen Wochen um die Hand seiner Langzeitfreundin Caona an. Mit Rosenblättern auf dem Balkon seines Hotels mit Blick auf das Schloss des Disneylands war der ehemalige Bachelor vor seiner Liebsten niedergekniet. Die Blondine verband mit diesem romantischen Moment besondere Erinnerungen, wie sie Promiflash im Interview verriet: "Unser allererster Urlaub damals am Anfang unserer Beziehung war ja in Paris und dann auch im Disneyland und das war total schön, damals schon. Das war unser erster Liebesurlaub und deswegen war das natürlich noch mal mit ganz viel Emotionen verbunden."



