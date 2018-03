Tränenreiche Videobotschaft von Germany's next Topmodel-Kandidatin Trixi Giese (18)! In der 13. Staffel der Modelshow müssen sich Heidi Klums (44) Mädchen wieder echten Herausforderungen stellen. Kein Wunder, dass es unter diesem Druck auch öfter mal zu Tränen kommt. Besonders die 18-jährige Trixi hat ihre Emotionen nicht immer im Griff – das zeigt sie ihren Fans jetzt auch in einer Instagram-Story. Dort brechen bei der hübschen Blondine alle Dämme: "Es gibt manchmal superschlechte Tage, aber es gibt die einfach im Leben – so ist es." Den Grund für ihre Traurigkeit will die Beauty zwar nicht verraten, dafür möchte sie mit der Botschaft zeigen: Jeder ist einfach mal schlecht drauf!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de