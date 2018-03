Sie ist ein Beziehungsmensch und trotzdem Single – wie geht Chethrin Schulze (25) damit um? Noch vor wenigen Monaten machte sich die einstige Curvy Supermodel-Teilnehmerin im TV auf die Suche nach ihrem Traumpartner. Doch aus ihrer Zeit bei Love Island erwuchs keine Beziehung und auch danach wollte es bei dem Model nicht so ganz mit der Liebe klappen. Inzwischen ist ein Jahr vergangen, seit Chethrin zuletzt vergeben war – kommt da wirklich kein Single-Stress auf?

Wie ihre Follower es von der schlagfertigen Blondine gewohnt sind, teilte sie in ihrer Instagram-Story am Donnerstag mal wieder ein Alltagserlebnis mit ihnen. Chethrin erzählte von einem Mann, der sie im Fitnessstudio anflirten wollte – sie habe jedoch lieber die Flucht in die Umkleidekabine angetreten. "Ich habe gar keine Lust auf eine Beziehung. Jetzt bin ich wirklich ein Jahr Single. Oh mein Gott, ich war in meinem Leben noch nie so lange Single, seitdem ich Beziehungen hatte", stellte sie während des Plauderns fest. Und das, obwohl sie ihr TV-Abenteuer im vergangenen September nach ihrem ersten Show-Aus nicht brav beendet hatte, sondern danach sogar ein zweites Mal in die "Love Island"-Villa zog!

Aber weder ihr Einsatz für die Liebe noch angebliche Flirts mit Kuppelshow-Schnittchen wie Johannes Haller brachten der 25-Jährigen das große private Glück. Statt wie sonst von einer Beziehung in die nächste zu gehen, investiere die Berlinerin ihre Energie in eigene Projekte. "Dieses Mal habe ich mir aber so richtig Zeit für mich genommen und mir tut das so richtig gut. Deshalb verweigere ich das auch so extrem mit den Männern, glaube ich", berichtete sie ihren Followern.

Becher / WENN.com Chethrin Schulze in Hamburg

Instagram / chethrin_official Johannes Haller und Chethrin Schulze, Reality-Sternchen

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, ehemalige "Love Island"-Kandidatin

