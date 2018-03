Autsch, das muss wehgetan haben! Seit August letzten Jahres ist Alena Fritz (28) stolze Mutter einer kleinen Tochter. Zusammen mit Ex-Kicker Clemens Fritz (37) ist die Happy-Family jetzt komplett. Der gesamte Alltag des Models dreht sich um ihre Prinzessin. Nun spürte die junge Mama am eigenen Körper, dass es dabei recht turbulent zugehen kann. Alena ist unglücklich mit ihrem Baby-Girl zusammengeprallt!

Via Instagram ließ sie ihre Fans an diesem kleinen Missgeschick teilhaben. Mit einer blutigen Nase präsentierte sich die Fußballergattin ihrer Community. "Wenn du feststellst, dass dein Baby gar nicht mehr so sehr Baby ist, sondern eher Kamikazekleinkind mit fragwürdigen Superkräften", schrieb sie zu ihrer ungeschönten Wahrheit aus dem Leben mit einem Knirps.

Alenas Fans leiden mit dem Social-Media-Sternchen mit. "Arme Mami! Das Bild ist leider trotzdem cool" oder "Hatte durch meinen 1,5-jährigen Sohn auch schon 'ne dicke Lippe", schrieben zwei der mitfühlenden Supporter. Wie findet ihr es, dass die blonde Beauty sich mit blutiger Nase im Netzt zeigt? Stimmt ab!

Instagram / alena.fritz Alena Fritz und ihre Tochter

Instagram / alena.fritz Clemens und Alena Fritz

Instagram / alenagerber Alena Fritz in Dubai

