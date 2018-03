Der Hype reißt nicht ab! Im August 2017 meldete sich Taylor Swift (28) nach einer längeren musikalischen Pause zurück – und ist seitdem nicht zu stoppen. Die Musikvideos der Sängerin wurden schon millionenfach geklickt und knacken seit der Veröffentlichung einen Rekord nach dem anderen. Auch mit dem dazugehörigen Album "Reputation" brach TayTay nicht nur ihre persönliche Bestleistung: Die Powerfrau stieß jetzt erneut einen Weltstar vom Musik-Thron!

Wie Billboard berichtete, sei Taylors Meisterwerk in den USA die erfolgreichste Platte der letzten zwei Jahre! "Reputation" sei in den vergangenen 24 Monaten zwei Millionen Mal verkauft worden – absoluter Rekord! Das gelang zuletzt Adele (29). Das dritte Studioalbum "25" des britischen Stimmwunders erreichte nach nur drei Tagen die zwei Millionenmarke – und ließ insgesamt 3,38 Millionen Fan-Herzen höher schlagen. Es ist nicht das erste Mal, dass Adele für die 28-Jährige den ersten Platz räumen muss: Taylors Musikclip zu ihrem Lied "Look What You Made Me Do" sammelte innerhalb eines Tages mehr YouTube-Views als Adeles Video zu ihrer Ballade "Hello".

Nicht nur beruflich, auch privat könnte es für die talentierte Blondine nicht besser laufen. TaTay und ihr Mr. Right, Schauspieler Joe Alwyn (27), sprechen angeblich schon über ihre Traumhochzeit! Wie findet ihr das Album von Taylor? Stimmt darüber in unserer Umfrage ab!

ROBYN BECK/ Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Apega/WENN.com Adele bei der Grammy-Verleihung in Los Angeles 2017

Mark Davis / Getty Images; Lia Toby / WENN.com Taylor Swift und Joe Alwyn

