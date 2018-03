Hey Jimi, hey whazup! Was für eine Vorstellung! Noch in der vergangenen Woche Let's Dance kassierte Jimi Blue Ochsenknecht (26) mächtig Kritik. Zu wenig Körperspannung, zu viele schlacksige Bewegungen: Das alles kritisierten Motsi Mabuse (36), Jorge Gonzalez (50) und Joachim Llambi (53). Umso überraschender Jimis heutige Performance: Der Musiker räumte ordentlich ab – und schaffte sich ein neues Image als "Don Juan"!

Mit Tanzpartnerin Renata Lusin (30) legte der 1,92 Meter große Musiker eine erstklassige Performance aufs Parkett. Die Belohnung für die Anstrengungen kassierte er prompt in Form von 26 Punkten! Jorge konnte seine Begeisterung kaum im Zaum halten und verfolgte das Geschehen auf der Tanzfläche mit weit aufgerissenen Augen: "Du hast mich so geblendet! Ich glaube, ich leide jetzt unter einer Pupillenspaltung!" Dem konnte Motsi nur beistimmen und betonte aufgeheizt: "Du bist nicht Jimi, du bist Don Juan Jimi! Am Ende war die Musik aus und du noch so... WOAH, WOAH, WOAH! War es perfekt? Nein! Hat es Spaß gemacht? Ja!"

Selbst Show-Bösewicht Joachim zeigte sich mehr als angetan von der Darbietung des 26-Jährigen: "Du hast das so gut verkauft, du hast tolle Linien gehabt, du hast eine Dramaturgie in dem Tanz gehabt, das war hervorragend!" Von so viel Lob kann Jimi Blues Konkurrent Bela Klentze (29) nur träumen: Er muss sich vorerst mit schlappen 13 Punkten begnügen – ihm habe laut der Jury genau das gefehlt, was bei Jimi überzeugte: der Spaß.

Lukas Schulze / Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2017

Andreas Rentz / Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht mit Renata Lusin bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti in der 2. Folge von "Let's Dance"

