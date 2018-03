Glückwünsche der ausgefallenen Art. Am 22. März wurde Reese Witherspoon 42 Jahre alt. Einige Hollywood-Ladys widmeten der Schauspielerin süße Social-Media-Nachrichten zu ihrem Ehrentag – eine ganz besondere erhielt die Blondine allerdings von ihrer Freundin Jennifer Garner (45). Auf ihrem Instagram-Profil teilte die TV-Darstellerin einen Clip von sich als Marschkapellen-Musikerin und spielte mit einem Saxofon ein witziges Geburtstagsständchen. "Hey, Reese Witherspoon! Ich weiß nicht, warum ich heute an dich denken muss", schrieb die Ex von Ben Affleck (45) dazu und versah den Beitrag mit dem Hashtag "Happy Birthday, Freundin."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de