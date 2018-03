Er wird noch mal Papa! Schauspieler Stanley Tucci (57) hat eine sehr bewegende Familiengeschichte. Seine erste Ehefrau Kate, mit der er drei Kinder hat, verstarb 2009 an den Folgen einer Krebserkrankung. Drei Jahre später heiratete er Felicity Blunt – die Schwester von Hollywood-Beauty Emily Blunt (35). 2015 wurden die zwei Eltern eines Sohnes. Und nun ist seine Liebste erneut in freudiger Erwartung.

Am Donnerstag erschien Stanley mit seiner schwangeren Ehegattin bei einem Filmscreening im Guggenheim Museum in New York City. Unter dem bunten Kleid von Felicity ragte sehr deutlich ein süßes Bäuchlein hervor, dass die beiden für die Fotografen noch besonders schön in Szene setzten. Ein Statement gab es von dem 57-Jährigen und der Bald-Mama zwar nicht, besser kann man eine Schwangerschaft aber auch nicht verkünden.

Nicht nur die werdenden Eltern freuten sich an diesem Abend über die tolle Babykugel von Felicity. Auch ihre Schwester konnte gar nicht aufhören, den Bauch zu streicheln. Und Kollegin Blake Lively (30) konnte ihre Hände ebenfalls nicht bei sich lassen.

Joel Ginsburg/WENN.com Stanley Tucci und Felicity Blunt

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Blake Lively, Felicity und Emily Blunt bei Screening im Guggenheim Museum

Anzeige

Getty Images Stanley Tucci auf der Weltpremiere von "Mockingjay Part 2"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de