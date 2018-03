Hollariti! Wer glaubt, um die deutsche Komikerlegende Otto Waalkes (69) ist es überraschend still geworden, der wird ganz bald eines Besseren belehrt werden. Erst in diesem Jahr sahnte der berühmte Ostfriese und Vater der lustigen Ottifanten den ehrenhaften bayerischen Kabarettpreis ab. Jetzt überrascht er seine Anhängerschaft mit pikanten Neuigkeiten aus der Musikwelt: Otto wird beim diesjährigen

Wacken-Festival die Menschenmenge bespaßen!

Otto-Fans aufgepasst! Auf der Website des weltweit größten Metal-Festes steht der Satiriker als einer der Headliner auf dem Programm. „Ihr sagt Otto, ich sach Wacken“, heißt es in der Facebook-Timeline des gebürtigen Emdeners. Gemeinsam mit seiner Band Die Friesenjung will der Spaßvogel der Rockermeute eine deftige Show liefern und ganz nebenbei auch noch seinen 70. Geburtstag nachfeiern. "Am 3. August zeig ich euch, dass meine Gitarre mehr kann als nur ‘Drunt im Tal, da sitzt das kleine Ottili‘. Nämlich auch 'Drunt im Tal, da rockt das kleine Ottili!' Ich freu mich schon“, verkündete er weiterhin.

Das jährliche Rock-Event im kleinen Örtchen Wacken in Schleswig-Holstein schmückt sich gerne mal mit Ausreißer-Acts. Vor einigen Jahren etwa stieg Heino (79) zu Rammstein auf die Bühne. Dieses Mal fiel die Wahl wohl auf den witzelnden Passionsmusiker, der offenbar nicht nur das Talent besitzt, Leute zum Lachen zu bringen. Das Event findet vom 2. bis zum 4. August statt.

Didier Messens/Getty Images Wacken Open Air 2017

WENN.com Komiker Otto Waalkes in Hamburg

Andreas Rentz/Getty Images Otto Waalkes beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

