"Jetzt habe ich es geschafft" – diesen Satz kennen Künstler nicht! Jedenfalls, wenn es nach Ashton Irwin (23) geht. Der Drummer der australischen Punkrock-Band 5 Seconds of Summer tourt zur Zeit mit seinen Jungs durch die Welt und tritt in Ländern wie Holland, England oder Mexiko auf. Obwohl sich schon das erste Album der Band bisher sechs Millionen Mal verkaufte, können und wollen sich die Musiker nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, wie sie Promiflash erzählen.

"Die Seele eines Künstlers sagt niemals: 'Das ist es jetzt.' Er pusht sich ständig auf der Suche nach dem, was er erreichen kann. Ich glaube nicht, dass man jemals zufrieden ist", verrät Ashton im Promiflash-Interview während ihrer 5SOS3-Tour. Das habe einen ganz logischen Grund: "Wir erzählen Geschichten. Du erzählst nicht unbedingt Geschichten aus der Zukunft mit deiner Musik, du verarbeitest die Vergangenheit. Du bewegst dich nach vorne, indem du neue Erlebnisse schaffst und die besten Songs schreibst, die möglich sind."

Das haben Ashton, Calum Hood (22), Luke Hemmings (21) und Michael Clifford (22) in den letzten zwei Jahren getan. Sie zogen sich aus dem Rampenlicht zurück, um ihr neues Album aufzunehmen und Konzerte zu geben. Jetzt sind die süßen Jungs wieder da – ihre neue Single "Want You Back" ist gerade auf den Markt gekommen. Erwachsener, doch mit dem unverwechselbaren 5SOS-Stil, zeigen die Hotties, dass sie die kreative Pause auf die bestmögliche Art und Weise genutzt haben. Freut ihr euch schon auf die neue Platte, die Mitte des Jahres rauskommt?

Promiflash 5 Seconds of Summer 2018

Anzeige

Alberto E. Rodriguez / Getty Images Luke Hemmings, Ashton Irwin, Michael Clifford und Calum Hood

Anzeige

Judy Eddy/WENN Ashton Irwin, Calum Hood, Luke Hemmings und Michael Clifford

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de