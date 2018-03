The Game (38) teilt gerne mal aus – und das nicht nur verbal. Nach dem Tod seines Vaters im Januar startete er seine große "45"-Europatour, in deren Rahmen der "Heaven 4 a Gangster"-Interpret sogar in die deutsche Hauptstadt reiste. Es folgte ein Auftritt im slowenischen Ljublana, wo er seinem fiesen Rapper-Image alle Ehren machte: Während des Konzerts wurde der Musiker handgreiflich und das sogar gegenüber einem Fan!

Grund dafür war der Versuch des Anhängers, einen Schnappschuss mit seinem Idol zu ergattern – keine gute Idee, wie sich herausstellte. TMZ veröffentlichte jetzt einen Videoausschnitt des besagten Abends, der das gesamte Szenario zeigt. Während der Performance, für die sich der 38-Jährige sogar unter sein Publikum mischte, rieb ihm der mutige Fan sein Smartphone unter die Nase. Der Musiker schubste den jungen Slowenen prompt weg, unterbrach sogar seinen Song mit den Worten: "Verpiss dich, Mann!" Den Rest erledigte seine Security für ihn: Der Kerl wurde zu Boden gedrückt.

Bereits in der Vergangenheit sorgte der US-Rapper mit Gewaltausbrüchen für Negativ-Schlagzeilen. Während eines Basketballspiels in einer High School hatte er sogar mal einen Polizeibeamten geschlagen, woraufhin er sich selbst stellte. Auch gegenüber seiner damaligen Verlobten Tiffney Cambridge soll er handgreiflich geworden sein.

Judy Eddy/WENN.com The Game in Las Vegas

WENN.com The Game, US-Rapper

Rick Davis / Splash News The Game bei einem Auftritt in New York City

