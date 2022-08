Betrug, Verletzung und Co.: Rapper The Game braucht Pause

The Game (42) möchte auf Abstand gehen. Der Rapper wurde Anfang der 2000er von Dr. Dre (57) entdeckt und bei seinem Plattenlabel Aftermath Entertainment unter Vertrag genommen. 2005 veröffentlichte er dann sein Debütalbum "The Documentary", mit dem er einen Erfolg landete. Mit seinen bisher neun veröffentlichten Studioalben ist der gebürtige US-Amerikaner ein weltweit bekannter Musiker, weshalb die Fans sich jetzt schon riesig auf sein nächstes Werk freuen. Doch hinter den Kulissen läuft es gerade nicht so gut bei ihm: The Game wurde hinters Licht geführt, weshalb er sich nun zurückziehen möchte.

Auf Instagram veröffentlichte der Musiker eine Bilderreihe, die einen Einblick in seinen physischen Gesundheitszustand gibt. So sieht man zwei seiner Finger wegen einer tiefen Schnittwunde in einen roten Verband eingewickelt. Andere Fotos zeigen ihn während einer Behandlung seiner entzündeten Muskeln. "Die vergangenen zwei Wochen waren ein Albtraum für mich. Ich wurde Zeuge einer unvorstellbaren Untreue von Menschen, denen ich mein Herz, mein Geld, meine Karriere und meinen Lebensunterhalt anvertraut habe", schrieb der "Hate It Or Love It"-Interpret zu den Aufnahmen. Der Betrug und seine Verletzungen sollen ihn dazu veranlasst haben, eine Social-Media-Pause einzulegen und sich erst mal aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

The Game stellte jedoch klar, dass er sein neues Album nach wie vor am 12. August veröffentlichen wird. "Diese Pause ist für meine mentale Gesundheit und um mir die Möglichkeit zu geben, mein Album vollständig fertigzustellen und mein Veröffentlichungsdatum einzuhalten", erklärte der Rapper.

Anzeige

Instagram / losangelesconfidential Rapper The Game während einer ärztlichen Behandlung im August 2022

Anzeige

Getty Images The Game, Rapper

Anzeige

Getty Images The Game im Juni 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de