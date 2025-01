The Game unterstützt die Feuerwehr bei den Bränden in L.A.

Mit einer beeindruckenden Geste der Solidarität hat Rapper The Game (45) seine Unterstützung im Kampf gegen die verheerenden Brände in Los Angeles gezeigt. In mehreren Instagram-Beiträgen dokumentiert der Musiker, wie er zusammen mit seinem Team erschöpfte Feuerwehrleute mit Wasser, Kaffee, Decken, Bananen und anderen Hilfsmitteln versorgte. Außerdem half er dabei, Tiere aus gefährlichen Gebieten zu retten und in Sicherheit zu bringen. "Es ist ein Moment, in dem jeder für jeden da sein muss", betont der Rapper im Ruhestand vor laufender Kamera.

Die Feuer, darunter das Pacific Palisades Fire und das Eaton Fire, haben bislang Tausende Hektar Land zerstört und mindestens 24 Menschen das Leben gekostet. The Game war auch in besonders betroffenen Gebieten wie Altadena oder Pasadena unterwegs und lobt die Tapferkeit der Feuerwehrleute, die von überall aus den USA angereist seien, um gegen die Feuer anzukämpfen. "Die Feuerwehrleute bedanken sich bei mir, aber in meinem Kopf denke ich: 'Nein, danke euch!'", schreibt der Rapper emotional in einem Beitrag. Darüber hinaus plane er, über seine Social-Media-Kanäle weitere Informationen zu teilen, wie auch andere Menschen helfen können.

The Game ist seit jeher dafür bekannt, sich stark mit seiner Heimatstadt Los Angeles zu identifizieren. Der Rapper, der mit Hits wie "Hate It or Love It" weltweit bekannt wurde, hat in der Vergangenheit immer wieder soziale Initiativen unterstützt. In Interviews sprach er häufiger über den Einfluss seiner Herkunft auf seine Musik und seine Werte, unter anderem über den Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Seine jüngsten Aktionen zeigen eindrucksvoll, dass er diesen Zusammenhalt auch abseits des Rampenlichts lebt. Sein Engagement während der Brände wird von Fans und Kollegen gleichermaßen bewundert – ein weiterer Beweis, dass er nicht nur in der Musikszene, sondern auch in seiner Community ein Vorbild ist.

Getty Images The Game im Juni 2019

Getty Images The Game, Rapper