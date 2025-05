Kanye West verschenkt diamantenbesetzte Hakenkreuz-Kette

Kanye West (47) hat sich in Sachen geschmackloser PR-Stunts erneut selbst übertroffen – diesmal mit einem bizarren Friedensangebot an einen früheren Kontrahenten: Er schenkte dem Rapper Top5 zum Geburtstag eine Halskette mit einem Hakenkreuz aus Diamanten – und das live im Stream. Die Szene spielte sich laut TMZ in Spanien ab, während eines Livestreams mit dem umstrittenen Influencer Sneako. Kanye überreichte Top5 die Kette und fragte spöttisch, ob er dafür Ärger mit seinen jüdischen Anwälten bekommen würde. Top5 lachte nur und erklärte, genau diese Anwälte hätten ihm geholfen, eine Mordanklage loszuwerden. Die Geste war offenbar als Versöhnung gemeint – doch das Hakenkreuz als Symbol sorgte bei vielen Zuschauern für blankes Entsetzen. So löste das Geschenk nicht nur Kopfschütteln aus, sondern führte auch zu weiteren Streitereien mit anderen Bekannten von Kanye, die sich bereits öffentlich von dieser Aktion distanzierten.

Kanyes absurde Kettenaktion scheint nur ein kleiner Knoten in einem vielschichtigen Geflecht aus heftigen Beleidigungen, brüchigen Allianzen und plötzlichen Seitenwechseln zu sein. Besonders der kanadische Rapper Top5 spielt darin offenbar eine zentrale Rolle: Nachdem er Kanye einst am Telefon mit Mord gedroht haben soll, wurde plötzlich ein anderer zum Ziel – The Game (45). Der hatte harmlose Social-Media-Beiträge von Top5 gelikt – und damit den ehemaligen Musikmogul gegen sich aufgebracht. Noch kurz davor produzierte Kanye gemeinsam mit The Game Musik und ließ ihn in seinen aufgemotzten Luxusautos durch Los Angeles cruisen. Die musikalische "Bromance" zerbrach jedoch am Umgang mit Top5 – obwohl hier inzwischen wieder alles in Butter zu sein scheint. Wer hier mit wem kann, darf oder will, ändert sich schneller als das Wetter – eine besondere Art Daily Soap, die mittlerweile selbst eingefleischten Fans höchste Konzentration abverlangt, um nicht den Faden zu verlieren.

Provokante Gesten wie eine Hakenkreuz-Kette als Geburtstagsgeschenk sind für Kanye mittlerweile keine Seltenheit mehr. Erst kürzlich zeigte sich der Rapper in Los Angeles in aller Öffentlichkeit in einem T-Shirt mit Swastika-Aufdruck – nur eine von vielen fragwürdigen Aktionen in den letzten Wochen. Der ehemalige Musikmogul hatte dazu sogar einen Super-Bowl-Spot geschaltet, Nazi-Merch auf seiner Webseite verkauft und sich in Social-Media-Posts offen mit nationalsozialistischem Gedankengut identifiziert. Trotz Kontroversen und berechtigter Sorge um seinen Zustand nutzt Kanye solche Momente immer wieder, um Aufmerksamkeit zu provozieren. Hinter den Kulissen soll der Musiker weiterhin Kontakt zu seinem Umfeld suchen, wechselt jedoch regelmäßig zwischen Ausbrüchen und Rückzügen, was nicht nur Fans, sondern auch langjährige Weggefährten immer mehr verunsichert.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West im Juli 2024

