Tröstet sich Tori Spelling (48) jetzt mit anderen Männern? In den vergangenen Monaten hatte es öfter Gerüchte gegeben, dass bei der Schauspielerin und ihrem Mann Dean McDermott (54) der Haussegen schief hängen soll. In einem Interview gestand die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit sogar, dass sie mit dem gebürtigen Kanadier nicht einmal mehr das Bett teile. Jetzt gibt es einen neuen Hinweis darauf, dass sich das Paar getrennt haben könnte: Tori war kürzlich mit dem Rapper The Game (41) unterwegs!

Auf ihrem Instagram-Account postete die Kalifornierin am vergangenen Mittwoch einen Schnappschuss, auf dem sie mit der Hairstylistin Lauren Rugetti und dem Verflossenen von Kim Kardashian (40) zu sehen ist. Gemeinsam trafen sich die drei in einem Restaurant zum Dinner. "Nur ein lässiger Abend mit Lauren und The Game (freundlichster und liebster Mensch)", schrieb Tori unter ihr Bild. Ob das wohl bedeutet, dass zwischen den beiden mehr läuft?

Vor wenigen Tagen hatte die 48-Jährige sogar den Namen ihres Ehemannes aus ihrer Beschreibung auf ihrem Instagram-Profil entfernt. Jahrelang hatte Tori in ihrer Bio stehen, dass sie mit dem "Slasher"-Darsteller verheiratet ist. Mittlerweile ist dort nur noch ihr Beruf zu lesen – und dass sie stolze Mutter und Heimwerkerin ist.

Anzeige

Getty Images Tori Spelling und Dean McDermott im Dezember 2018 in Kalifornien

Anzeige

Instagram / losangelesconfidential The Game, Rapper

Anzeige

Getty Images Tori Spelling, "Beverly Hills, 90210"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de