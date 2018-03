Er bringt alle Gesichter zum Strahlen: YouTube-Star Julien Bam (29) ist durch seine Tanzbegabung bekannt geworden und liebt die Musik. Mit seinen rund 4,5 Millionen Abonnenten begeistert er durch seine aufwendig produzierten Videos viele Fans. Nicht verwunderlich, dass er ein riesiger Unterstützer von der The Voice Kids-Show ist, die anderen Talenten eine Bühne für ihre Stimme gibt. Jetzt wird der Medienliebling hinter die Kulissen des Erfolgsformats schauen.

In einer Sat.1-Pressemitteilung erklärte der Mädchenschwarm: "Ich bin hier grade bei "The Voice Kids" und ich schau mir mal an, wie so der Tag der Talente aussieht." Die Kinder können es kaum glauben und sind von dem überraschenden Besuch überwältigt. "Leute, hier steht Julien Bam!", oder "Ah, Julien Bam! Oh mein Gott, oh mein Gott!" himmelten die Kandidatinnen ihn an. Für die kleinen Talente hat der erfahrene Performer auch einen Ratschlag: "Adrenalin, dieses geile Gefühl, das pusht mich so richtig. Das muss man eigentlich zum Guten nutzen. Adrenalin ist keine Angst, Adrenalin ist die Power, die ihr habt." Die Folge mit Julien wird am 25. März über den deutschen Fernsehern flimmern.

Auch der gebürtige Aachener konnte sich mit diesem Erfolgsrezept einen großen Traum erfüllen. Der Medienstar eröffnet im Frühjahr seine eigene Tanzschule "Bamschool" in Köln. Im Fokus stehen dort die Tanzrichtungen Breakdance, Hip-Hop und Urban Dance.

P. Hoffmann / WENN.com Julien Bam auf der GLOW 2018

BAMSCHOOL Julien Bam, YouTube-Star

