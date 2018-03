Zwei Jahre ist sein tragischer Tod nun schon her. Roger Cicero (✝45) verstarb heute vor zwei Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Für die Musikwelt war es ein großer Schock. Für seine Freunde und Kollegen bleibt er aber auf ewig unvergessen. Yvonne Catterfeld (38) war gut mit Roger befreundet und vermisst ihn noch immer sehr, wie sie in der NDR-Doku "Roger Cicero - Ein Leben für die Musik" erzählte: "Er ist halt nicht ersetzbar. Es ist für die Musik wirklich ein großer Verlust und ich glaube, dass er da auch eine Lücke hinterlässt."



