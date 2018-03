Seit vier Monaten dreht sich im Leben von Sarah (26) und Dominic Harrison (26) alles um ihre Kleine! Mit Töchterchen Mia Rose halten aber nicht nur Windeln, Buggy und Co. Einzug in das Leben des YouTuber-Paars. Auch Mias Zukunft hat das Couple bereits im Auge. Im Ischgl-Urlaub verraten Sarah & Domi Promiflash, worauf sie jetzt schon achtgeben. "Ich versuche, sie auf jeden Fall zweisprachig aufwachsen zu lassen. Ich spreche so oft wie möglich Englisch mit ihr. Auch, wenn es nur so ein paar Wörter sind. Je früher, desto besser", erklärt Papa Domi im Luxus- & Wellnesshotel madlein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de