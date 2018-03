Was brüten Dieter Bohlen (64) und Kay One (33) da aus? Die zwei Musikgiganten saßen 2014 zusammen in der DSDS-Jury und nahmen mit "Louis Louis" den Hit des vergangenen Sommers auf. Aber nicht nur beruflich verstehen sie sich bestens. Wie der Rapper Promiflash verrät, treffe er sich privat regelmäßig mit dem Poptitan. Und er schließt eine weitere Zusammenarbeit nicht aus: “Aber wir haben auf jeden Fall nochmal was geplant.” Die Fans der beiden dürfen jedenfalls gespannt sein.



