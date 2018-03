Dieses Lied verspricht Gänsehaut pur! Shawn Mendes (19) legte 2015 einen Raketenstart hin. Mit seinem Hit "Stitches" eroberte er den zweiten Platz der deutschen Charts. Doch seit einiger Zeit ist es ziemlich ruhig um den Sänger geworden – aus einem guten Grund. Der Kanadier werkelt derzeit an seinem dritten Album. Nun veröffentlichte Shawn einen neuen Song und dieser ist so nachdenklich wie nie!

Mit dem Titel "In my Blood" verarbeitet der schnuckelige Musiker seine Ängste vom Alleinsein und Aufgeben. In Zeilen wie "Someone help me/I'm crawling in my skin/Sometimes I feel like giving up" (zu Deutsch: Kann mir irgendjemand helfen/Ich krieche in meiner Haut/Manchmal würde ich am liebsten aufgeben) spricht er offen über seine Gefühle. "Es war etwas, das mich letztes Jahr getroffen hat. [...] Ich kannte Leute, die unter Ängsten litten – was für mich nur schwer vorstellbar war. Aber wenn es dich trifft, denkst du: 'Oh Gott, das ist verrückt'", verriet der junge Künstler im Interview für Apple Music.

"Wenn ich den Song spiele, dann um zu sagen 'mir geht's gut, es ist nicht alles verloren'", erzählte der "Treat You Better"-Interpret weiter. Wenn es drauf ankommt, sei er eben doch nicht der, der aufgibt. "In my Blood" war das erste Lied, das der 19-Jährige für seine neue Platte geschrieben hat. Wie findet ihr es? Stimmt ab!

Frederick M. Brown/Getty Images for dcp Shawn Mendes, Musiker

Anzeige

Dia Dipasupil/Getty Images Shawn Mendes bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Shawn Mendes bei den American Music Awards 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de