Max Giesinger (29) ist aktuell ziemlich erfolgreich mit seiner Musik. Der Durchbruch gelang dem Solokünstler nach seiner Teilnahme bei The Voice im Jahr 2012. Damals entschied er sich für Coach Xavier Naidoo (46). Allerdings hatte sich auch Nena (58) für den Musiker umgedreht. Heute sitzen die beiden Seite an Seite in der Jury von The Voice Kids. Wie sich dieses Wiedersehen wohl angefühlt hat? Das verriet der Popsänger jetzt Promiflash.

Max freut sich riesig über sein Comeback in dem beliebten Castingformat – auch wenn er jetzt auf der anderen Seite Platz genommen hat. Mit seinen Kollegen Mark Forster (34) und Nena verstehe sich der "80 Millionen"-Interpret blendend. Als ehemaliger Kandidat sei es natürlich cool, einen Mentor aus seiner Staffel wiederzusehen. "Damals hat sich Nena für mich umgedreht und jetzt sitze ich neben ihr. Dadurch hat man natürlich eine besondere Connection. Es ist nicht so, dass es so eine Talent-Coach-Beziehung zwischen uns ist. Man begegnet sich schon auf Augenhöhe", so der 29-Jährige im Interview mit Promiflash.

Auf seinen anderen Rivalen Mark Forster habe sich Max mindestens genauso sehr gefreut. Die beiden kennen sich schon viele Jahre und traten früher sogar gemeinsam auf. Falls der einstige Schützling von Xavier nicht als Sieger aus der Show hervorgehen sollte, gönne er es aber eher Nena als dem "Flash mich"-Interpreten.

Anelia Janeva / ZDF Max Giesinger und Helene Fischer in der Helene-Fischer-Show 2017

Matthias Nareyek/Getty Images "The Voice Kids"-Jury: Mark Forster, Nena, Larissa Kerner und Max Giesinger

WENN / Cinamon Red Mark Forster beim Echo 2017

