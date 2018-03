Wünscht sie sich wieder einen Mann in ihrem Leben? Im Oktober 2016 gaben Sophia Wollersheim (30) und ihr Gatte Bert (67) ihr Liebes-Aus bekannt. Nach mehr als sechs gemeinsamen Jahren geht das Paar getrennte Wege, doch von Rosenkrieg oder Schlammschlacht gab es keine Spur: Vor rund fünf Monaten folgte eine unspektakuläre Scheidung. Die vollbusige Blondine ist also offiziell wieder zu haben. Doch wie geht es ihr eigentlich mit ihrem Singlestatus?

Sophia hat ihren Körper in letzter Zeit ordentlich tunen lassen. Erst im Juni sorgte sie mit ihrer ultraschmalen Wespentaille für Schlagzeilen. Will sie damit etwa potenzielle Liebhaber anlocken? In der RTL-Sendung "Stars im Spiegel" hat ihre langjährige Freundin Lilo von Kiesenwetter Klartext über das Liebesleben des TV-Sternchens gesprochen: "Sie ist Single. Sie ist eigentlich ein sehr glücklicher Single, weil die meisten Leute denken: 'So ein Sexsymbol, solche Dinger, so ein Popo und jetzt die Hüften.' Aber da muss ich ehrlich sagen, nein, auf Männersuche ist sie überhaupt nicht."

Ihr Ex-Mann Bert hat sich erst kürzlich zu einer neuen Frau an seiner Seite bekannt. Countrysängerin Bobby Anne Baker hat es dem ehemaligen Bordellbesitzer angetan – so sehr, dass der 67-Jährige sogar schon von Hochzeit spricht.

WENN.com Lilo von Kiesenwetter auf dem 73. Geburtstag von Udo Walz

Instagram / officialsophiavegas Sophia Wollersheim, Reality-TV-Star

AEDT/WENN Bert Wollersheim bei einer Gala in Berlin

