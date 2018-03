Sie liefern sich einen ganz eigenen Konkurrenzkampf! In der aktuellen Staffel Let's Dance sind mit den YouTube-Stars Die Lochis zum ersten Mal Geschwister am Start. Roman (18) und Heiko Lochmann (18) stehen dabei natürlich unter besonderer Beobachtung, denn am Ende wird einer der Zwillinge besser sein als der andere. Zuletzt konnte Heiko mehr überzeugen, doch wie fühlt sich dieses Battle für seinen derzeit leistungsschwächeren Bruder an?

Heiko und seine Profipartnerin Kathrin Menzinger (29) sammelten mit ihrem Quickstep 20 Juryzähler ein, während Roman und seine Trainerin Katja Kalugina mit ihrer Slowfox-Performance nur 13 Punkte bekommen haben. Im Promiflash-Interview zeigte Roman aber kein Anzeichen von Neid: "Ich freue mich für Heiko. Er hat's letzte Woche ja richtig hart abbekommen." Sein Bruder habe sich einfach verbessern können – das erkannten auch die Wertungsrichter rund um Motsi Mabuse (36) und Co. an und belohnten ihn für seine Anstrengungen.

Von Neid kann also keine Rede sein, doch wie steht es um die Ehrfurcht? Ist Roman von seinem erstarkten Gegenspieler eingeschüchtert? Nein, ganz und gar nicht, im Gegenteil: "Das spornt mich jetzt nur noch mehr an." Schließlich sind die beiden Sänger es gewohnt, im direkten Vergleich miteinander zu stehen – die jungen Männer zeigen auf ihrem YouTube-Kanal regelmäßig "Lochi vs. Lochi"-Duelle und stellen sich in den Videos unterschiedlichen Herausforderungen.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi "Let's Dance"-Kandidat 2018 Heiko Lochmann

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Roman Lochmann und Katja Kalugina bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de