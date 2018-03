Über 35 Jahre Ehe können der Leidenschaft dieser beiden Promis nichts anhaben! Black Sabbath-Legende Ozzy Osbourne (69) und seine Frau Sharon (65) lassen es zwischen den Bettlaken noch immer so richtig krachen. Das enthüllte die TV-Moderatorin jetzt in einem neuen Interview mit einem britischen Blatt und verriet gleichzeitig, dass dabei die Romantik zwischen ihr und ihrem geliebten Gatten natürlich an erster Stelle stehe.

Aufgrund eines TV-Berichts über Paare, die sich zum Liebemachen verabreden, gab sie ihre Meinung gegenüber dem Mirror zu Besten: "Nein, nein, das klingt mir zu roboterhaft. Ich habe mich dazu nie verabredet und es würde niemals dazu kommen, wenn ich das tun würde. Ich denke nicht, dass das romantisch ist. Wir hatten drei Kinder, aber es findet sich immer Zeit, was zu starten."

Auch ihr Gatte ließ erst kürzlich verlauten: "Nur weil wir älter sind, heißt das nicht, dass wir es nicht mehr tun." Wie ihre Kinder Aimee, Jack (32) und Kelly (33) wohl auf solche Enthüllungen reagieren? Was denkt ihr?

Getty Images Sharon Osbourne

Jen Lowery / Splash News Sharon Osbourne und Ozzy Osbourne beim "Ozzfest meets Knotfest" in Los Angeles

Frederick M. Brown/Getty Images Sharon, Ozzy und Kelly Osbourne 2014 in Beverly Hills

