Was ist denn da los? Die Girlband Little Mix ist seit Jahren supererfolgreich mit ihrer Musik und geht selbstverständlich auch auf Tour, um ihre internationalen Fans zu begeistern. Derzeit befinden sich die vier Ladys auf Welttournee und statten dabei auch Japan einen Besuch ab. Doch wenn man sich auf Social Media umsieht, scheinen nur drei der Sängerinnen wirklich Spaß zu haben. Jesy Nelson (26) hält sich offensichtlich im Hintergrund!

Ihre Kolleginnen Perrie Edwards (24), Jade Thirlwall (25) und Leigh-Anne Pinncock halten ihre Follower über Instagram und andere soziale Netzwerke auf dem Laufenden. Sie posten, was das Zeug hält. Doch Jesy hat schon lange nichts mehr von sich hören lassen. Ihr letzter Post liegt mittlerweile mehrere Tage zurück. Und auch als die Musikerinnen in einem japanischen Club die Nacht zum Tag machten, fehlte laut dem OK Magazine jede Spur von der 26-Jährigen. Da stellen sich ihre Fans nun die berechtigte Frage: Geht es ihr gut?

Schon im November vergangenen Jahres gab Jesy zu, kurz vor einem Burn-Out zu stehen. Das viele Reisen und der öffentliche Druck waren einfach zu viel für die Hundeliebhaberin. Damals gab sie im Interview mit The Observer an, dass sie das Gefühl habe, sich Hilfe suchen zu müssen. Zerbricht sie nun endgültig an dem harten Pensum?

Aflo / Splash News Little Mix bei ihrer Ankunft in Japan

Euan Cherry/WENN.com Jesy Nelson von Little Mix bei einem Auftritt

John Phillips/John Phillips/Getty Images Little Mix bei The Global Awards 2018 in London

