Schon lange brodelt die Gerüchteküche! Sarah Joelle Jahnel (28) zieht sich seit einiger Zeit aus dem Rampenlicht der Öffentlichkeit zurück und die fragt sich: Gibt es dafür wohl einen zuckersüßen Grund? Die Sängerin verkündete nämlich vor nicht allzu langer Zeit, eine Auszeit zu nehmen, sollte sie einmal ein Kind erwarten. Ist es jetzt tatsächlich soweit? Im Promiflash-Interview scheint sich Sarah Joelles BFF Micaela Schäfer (34) nämlich gehörig zu verplappern.

Bei der Caliber 12 Tattoo Night fragt Promiflash bei La Mica nach, weshalb ihre Busenfreundin momentan das Auge der Öffentlichkeit scheut. Die Antwort: "Dazu geraten, sich zurückzuziehen, habe ich ihr jetzt nicht. Sie ist ja talentiert. Sie kann was, sie kann singen, sie kann performen." Sie habe nur selten die Muße, etwas Angefangenes auch zu beenden. Dann die überraschende Schlussfolgerung: "Ich glaube wirklich, dass es für sie besser wäre, nicht so in dieser krassen Medienwelt weiterzumachen, entweder sich total auf die Musik zu konzentrieren, oder aber, sie hat mir mal erzählt, dass sie sich vorstellen könnte, Mutti zu werden."

Die schöne Brünette scheint davon hellauf begeistert: "Vielleicht einfach eine Familie gründen, alles hinter sich zu lassen. Das würde auch gut zu ihr passen." Ob das Baby allerdings schon konkret in Planung ist, verrät die Nacktschnecke nicht. Das bleibt wohl vorerst Sarahs kleines Geheimnis. Was denkt ihr?

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel mit einem Drink

Anzeige

Florian Ebener/GettyImages Sarah Joelle Jahnel bei einem Charity-Dinner

Anzeige

Patrick Hoffmann/WENN.com Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer am Flughafen Frankfurt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de