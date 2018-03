Sie ist seit rund einem Monat ganz offiziell getrennt – und Alessandra Ambrosio (36) lässt es so richtig krachen. Das Supermodel ist aktuell in China unterwegs. An ihrer Seite: Victoria's Secret-BFF Shanina Shaik (27) und Best Buddy Milan Blagojevic. Als Trio erkunden sie tagsüber Hong Kong – am Abend sorgen die beiden Laufsteg-Schönheiten bei einem Charity-Event für den absoluten Wow-Moment. Auch bei der Aftershow-Party ist die frischgebackene Neu-Single-Lady der absolute Hingucker!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de