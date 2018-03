Ist er der Nachfolger des Star-Schauspielers? Angelina Jolie (42) und Brad Pitt (54) waren DAS Hollywood-Traumpaar schlechthin! Als die beiden im September 2016 ihr Liebesaus bekannt gaben, waren viele Fans erschüttert. "The Tourist"-Star Angelina hielt sich nach der Trennung bedeckt, was neue Romanzen angeht – bis jetzt. Denn seit geraumer Zeit soll die Schauspielerin einen Mann daten, der nicht im Blitzlichtgewitter steht.

Bei dem geheimen Verehrer der Sechsfach-Mum soll es sich um einen Immobilienmakler handeln, der abseits von Glitzer und Glamour lebt. "Nach dem Ende ihrer Ehe mit Brad hat es ihr geholfen, Zeit mit jemandem zu verbringen", verriet ein Insider ET Online. Angelina wolle es langsam angehen, genieße aber die gemeinsame Zeit mit dem Makler. Erst kürzlich habe sie im Gespräch mit Freunden allerdings eingeräumt, dass sie noch nicht bereit dafür sei, sich wieder ernsthaft auf jemanden einzulassen.

Vor wenigen Wochen sorgte die angebliche Romanze zwischen Angelina und Garrett Hedlund (33) für Schlagzeilen. Der attraktive Schauspieler soll der 42-Jährigen schöne Augen gemacht haben und täglich per SMS in Kontakt mit ihr stehen. Sogar ein gemeinsames Dinner sei in Planung gewesen. Hat die Single-Lady etwa gleich mehrere Eisen im Feuer?

E-Press / Splash News Angelina Jolie, Schauspielerin

Anzeige

Brian To / WENN.com Angelina Jolie bei den Critics' Choice Awards 2018

Anzeige

Adriana M. Barraza/WENN.com Garrett Hedlund, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de