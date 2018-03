Dieses Geständnis schockte die Zuschauer! In dem RTL-Format "Promis ungeschminkt" zeigt sich Reality-Sternchen Sarah Joelle (28) so ehrlich wie noch nie und verriet Moderator Jürgen Milski (54), dass sie schon mit Suizidgedanken zu kämpfen hatte. Diese Beichte sorgte auch bei Sarah Joelles Busenfreundin Micaela Schäfer (34) für Entsetzen. Im Promiflash-Interview hat das Reality-Sternchen und Erotik-Model jetzt auf diese Aussage reagiert!

"Dass sie Selbstmordgedanken hat, das wusste ich nicht. Das schockiert mich natürlich auch", sagte Mica im Promiflash-Gespräch. Sarah sei ein sehr empfindlicher und vor allem emotionaler Mensch. Adam sucht Eva - Promis im Paradies-Kandidatin Sarah bewundere sie dafür, dass sämtliche Medienkritik an ihr abprassele. "Sie ist halt genau das Gegenteil", meinte Micaela.

Auch Mica lag schon mit Jürgen Milski im Bett, ließ sich von ihm auf der Matratze für die "Promis ungeschminkt"-Sendung interviewen. Die beiden plauderten damals über Drogen, Sexpartner und den Schönheitswahn der Erotikdarstellerin. Was haltet ihr eigentlich von dem Format? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Jürgen Milski Jürgen Milski und Reality-Star Sarah Joelle bei "Promis ungeschminkt" auf RTL

Facebook / Sarah-Joelle-Jahnel Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer

Facebook / Sarah Joelle Jahnel TV-Sternchen Sarah Joelle Jahnel und Erotik-Model Micaela Schäfer

