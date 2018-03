Haben Die Fantastischen Vier etwa Mega-Beef? Im Musikvideo zu ihrer neuen Single "Zusammen" sieht es in einigen Szenen so aus, als würde es mit Manager Andreas Bär Läsker (54) so richtig krachen. Der will den vieren nämlich ein fünftes Bandmitglied aufs Auge drücken – Sänger Clueso (37)! Das kommt bei den junggebliebenen Alt-Hip-Hoppern gar nicht gut an. Doch Fans müssen sich keine Sorgen machen. Vorerst heißt es noch nicht Fanta 5. Die Szenen sind ein Teil des urkomischen Musikclips und wohl mit viel Humor zu verstehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de