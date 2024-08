Kein Update nach Sepsis: Thomas D. beunruhigt seine Fans

Thomas D. (55) wurde am Dienstag von einem Insekt in den Ellenbogen gestochen, der sofort dick anschwoll. Daraufhin dokumentierte der Rapper seine Odyssee in der Notaufnahme auf Instagram. Im Behandlungszimmer angekommen, teilte er mit: "In einer Stunde weiß ich, was ich hab – aber wahrscheinlich ist es eine Sepsis." Außerdem versprach er seinen Fans, sie auf dem Laufenden zu halten. Nun ist es seit vielen Stunden ruhig um das Mitglied der Fantastischen Vier. "Ist es jetzt eine Sepsis? Hast du Fieber?", schreibt deshalb ein besorgter Follower in den Kommentaren. Ein anderer wundert sich: "Was ist los, mein Bester?"

Kurz nach dem Stich, der dem Musiker vermutlich von einer Kriebelmücke zugefügt wurde, war Thomas noch zu Scherzen aufgelegt. "Das Insekt soll sich bitte melden, sonst bin ich echt sauer!", witzelte er im Netz. Danach schwang seine Laune um, denn in der Notaufnahme musste er erst einmal mehrere Stunden warten. In seinem letzten Update hatte der Hip-Hop-Star immerhin schon eine Schiene um den Arm. "Ein Tier hat in den Schleimbeutel gestochen, deswegen müssen wir den Arm jetzt stilllegen", erklärte er darin.

Bis jetzt ist unklar, ob Thomas' Verletzung Auswirkungen auf seine kommenden Konzerte hat. Am Donnerstag soll er eigentlich in Jena auftreten. Für die Fans der Fantastischen Vier wäre dieser Vorfall nicht das erste Mal, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme auf ihre Idole verzichten müssten. Vor zwei Jahren stürzte Smudo (56) bei einem Auftritt in Bonn und musste danach an der Patellasehne operiert werden. Für den Ausfall der Show in Osnabrück entschuldigte er sich danach auf Instagram und bedankte sich für "die rührenden Genesungswünsche".

Thomas D., Rapper

Sänger Smudo, 2020 in Berlin

