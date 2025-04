Fanta4 sagen Konzert ab: Thomas D. hat starke Rückenprobleme

Die Fantastischen Vier haben ihren für Samstag geplanten Auftritt beim Finalturnier um den deutschen Handball-Pokal in der Lanxess-Arena in Köln kurzfristig abgesagt. Grund ist ein medizinischer Notfall, der Thomas D. (56) betrifft. Der Musiker habe laut seiner Managerin Natascha Nopper akute und schmerzhafte Rückenprobleme, die ihn daran hindern, von Hamburg nach Köln zu reisen oder aufzutreten. Sein Arzt habe ihm strikte Bettruhe verordnet. Rund 20.000 Fans müssen damit auf den Überraschungsact der Hip-Hop-Legenden beim Lidl Final4 verzichten.

Vor wenigen Tagen stand der 56-Jährige noch mit Flo Mega und THE KBCS auf der Bühne, mit denen er ein Collab-Album aufgenommen hat. Doch danach scheinen seine Rückenschmerzen immens geworden zu sein. Thomas, bleibt nun daheim in Hamburg, um sich zu erholen. Seine Rückenprobleme kommen für ihn und seine Kollegen denkbar ungünstig, denn die Hip-Hop-Band, die seit über 35 Jahren erfolgreich die deutsche Musiklandschaft prägt, hat für den Sommer eine große Open-Air-Tour durch ganz Deutschland geplant. Die "Long Player"-Tournee soll Mitte Juni in Kiel starten. Auch mit Flo Mega und THE KBCS hat der Rapper noch mehr Auftritte in diesem Jahr geplant.

Thomas selbst hat sich bisher nicht zu der Konzert-Absage und seinem Zustand gemeldet. Dass er sich dazu noch äußert, ist allerdings sehr gut möglich. Auf Instagram nahm er seine Community vergangenes Jahr sogar mit in die Notaufnahme. Aufgrund eines Insektenstiches, der stark angeschwollen war, musste Thomas in die Klinik. Erst schien er alles noch auf die leichte Schulter zu nehmen, doch als er dann auch noch Fieber bekam und die Möglichkeit einer Sepsis im Raum stand, war ihm nicht mehr zu scherzen zu mute. Nach einer "schlimmen Nacht" meldete er sich aber mit guten Neuigkeiten aus einem Krankenbett zurück: "Es ist alles okay. Wie ihr seht, kann ich mit meinem Arm schon wieder das Handy halten."

Anzeige Anzeige

Instagram / tdissoo Thomas D. im August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas D. im September 2015