Dieser Gefühlsschmaus erwärmt offensichtlich nicht jedem das Herz! Die Turtelei zwischen Sofia Richie (19) und Scott Disick (34) gehört zu den derzeit umstrittensten Beziehungen Hollywoods. Obwohl sich die beiden seit fast einem Jahr zusammen blicken lassen und längst nicht mehr vor öffentlichen Knutschereien scheuen, haben sich viele Fans offenbar noch nicht mit dem ungleichen Paar angefreundet: Für ihre Liebeserklärung kassiert Kourtney Kardashians (38) Lookalike jetzt sogar einen fiesen Shitstorm!

"Mein Liebster", kommentiert die bis über beide Ohren verknallte Tochter von Musiker Lionel Richie (68) ihr Pärchen-Pic auf Instagram. Der Schnappschuss, der Scott und sie vor einem Flugzeug zeigt, kommt bei den Usern allerdings gar nicht gut an: "Liebster? Du meinst wohl: 'Dein Daddy'", lautet einer der abwertenden Kommentare. Auch andere lassen kein gutes Haar an der 19-Jährigen und schreiben: "Wie Vater und Tochter" oder "Du wirst dich irgendwann selbst dafür hassen."

Doch es gibt auch Follower, die von Sofias Liebesglück mit dem 15 Jahre älteren Dreifach-Papa hin und weg sind: "Ich freue mich sehr für dich, Scott" und "Ich bin so froh, dass er endlich jemanden gefunden hat, der ihn wirklich liebt", posteten einige. Ein Fan des Unternehmers ergreift gar Partei gegen seine Ex: "Es tut so gut, Scott mit jemandem zu sehen, der ihn auch zu schätzen weiß."

Splash News Scott Disick und Sofia Richie in Venedig

Instagram / sofiarichie Sofia Richie, Model

Instagram / sofiarichie Scott Disick und Sofia Richie

