Plötzlich ging alles ganz schnell! Hardy Krüger Jr. (49) hat bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Nach der Scheidung von Ex-Frau Katrin 2015 überraschte der Schauspieler Anfang des Jahres mit einer neuen Liebe. Seine Managerin Alice Rößler kennt der "Forsthaus Falkenau"-Star zwar schon drei Jahre, doch Amors Pfeil traf ihn erst viel später. Ende Januar gab das Paar seine Verlobung bekannt und offenbar haben sie mittlerweile auch geheiratet.

Eine enge Vertraute von Hardy und Alice erklärte Bunte, dass die zwei sich am Montag das Jawort gegeben hätten. In Seefeld in Österreich soll die Trauung vollzogen worden sein. Im engsten Familienkreis seien sie in einem Fünfsterne-Hotel vom Bürgermeister der Stadt standesamtlich geehelicht worden. Während die Braut in ein traditionell cremeweißes Kleid geschlüpft sei, sollte es für Hardy lässiger sein – ohne Krawatte. Nach der Feier habe das Duo sich direkt in die wohlverdienten Flitterwochen verabschiedet.

Neben seinem großen Glück muss Hardy derzeit auch vor Gericht kämpfen. Eine Frau behauptet, seine wahre Freundin zu sein und soll online gemeinsame Fotos mit dem TV-Star verbreitet haben. Eine einstweilige Verfügung konnte bereits gegen die Dame erwirkt werden, weil sie angegeben hatte, mit Hardy verlobt zu sein – das Urteil folgt noch heute.

AEDT/WENN.com Hardy Krüger jr.

Anzeige

Instagram / hardykruegerjr Schauspieler Hardy Krüger jr.

Anzeige

Hannes Magerstaedt/Getty Images Hardy Krüger jr. auf dem Münchner Film Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de