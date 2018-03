Damit sollte klar sein, auf welcher Seite sie steht: Mit einem Restaurantbesuch zeigt Pamela Anderson (50) Flagge für ihren Sohn Brandon Lee (21). Der geriet Anfang März in die Schlagzeilen, weil er während eines Streits seinen Vater Tommy Lee (55) verprügelt haben soll und dieser daraufhin ins Krankenhaus musste. Nun will Rocker Tommy Lee strafrechtliche Schritte gegen seinen Spross einleiten. Und was macht Pam? Sie lässt sich mit ihrem Ältesten in der Öffentlichkeit blicken, geht mit ihm essen und bezieht so eindeutig Position.

Paparazzi lichteten die Schauspielerin am Montagabend dabei ab, wie sie mit ihrem Sohn Arm in Arm ein Restaurant besuchte. Auch auf Instagram machte die Blondine das Essengehen mit Brandon zum Thema und postete ein fröhliches Mutter-Sohn-Selfie. Dazu schrieb sie: "Brandon, wir lieben das vegane Angebot bei 'Craig's.'" Hinter den Namen ihres Erstgeborenen fügte sie ein Herz-Emoji an, erwähnte außerdem Sohn Nummer zwei: "Dylan, wir vermissen dich." Ihren Ex-Mann Tommy, der Brandon nach der Auseinandersetzung anzeigte, ließ sie bei ihrem Familienpost allerdings außen vor.

Doch nicht nur Pams Sprössling muss Angst vor einem Gerichtsverfahren haben, auch die Ex-Baywatch-Nixe selbst könnte bald vor einem Richter stehen. Denn wegen ihrer Freundschaft zu Wikileaks-Gründer Julian Assange (46) ermittelt derzeit das FBI. Die Blondine hatte den US-Staatsfeind mehrfach besucht, als dieser in der Botschaft von Ecuador in London weilte.

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson und ihr Sohn Brandon Lee

Anzeige

Carlo Allegri/Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee, 2004

Anzeige

Dominique Charriau/Getty Images for PR Consulting Pamela Anderson, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de