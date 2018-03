Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Hana Nitsche (32) startet in ein neues Leben! Das Model wird bald zum ersten Mal Mama, spürt jetzt, in der 19. Schwangerschaftswoche, den Nachwuchs sogar treten. Außerdem hat sie das Umzugsfieber gepackt, wie sie via Instagram zeigt: Von New York geht es mit Sack und Pack und ihren beiden Hunden nach Los Angeles. Dort will sie mit Chris, ihrem Verlobten und Vater des Kindes, zusammenziehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de