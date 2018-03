Gewinnt sie bald ihre Unabhängigkeit zurück? Seit zehn Jahren steht Britney Spears (36) unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Nach ihrem Zusammenbruch 2008 übernahm der nicht nur für das öffentliche, sondern auch für das private Leben der Sängerin die Kontrolle. Was anfänglich als Hilfe gedacht war, wurde immer mehr zur Belastung. Doch nicht nur Britney möchte wieder eigenständig sein: Auch ihr Vater soll mit dem Gedanken spielen, ihr ihre Freiheit zurückzugeben.

Wie ein Insider Us Weekly verriet, werde aktuell noch geprüft, wie und wann das passieren könne: "Jamie hat den Kontakt zu Britneys Ärzten gesucht, um festzustellen, ob die Vormundschaft beendet werden kann. Es ist nur eine Frage des Timings, da sie bald ihre Tour beginnt. Deshalb steht der Gedanke, es im Anschluss daran zu machen." Die Nordamerika- und Europatour der "Toxic"-Interpretin beginnt im Juli und endet im September. Die Blondine würde also noch in diesem Jahr wieder alle Entscheidungen in ihrem Leben selbst treffen dürfen.

Auf den Support von Papa wird die Musikerin aber auch weiterhin bauen. Im aktuellen Unterhaltsstreit mit Ex-Mann Kevin Federline (40) um die gemeinsamen Kinder Sean (12) und Jayden (11) möchte Jamie verhindern, dass Kevin seine Tochter nur ausnutzt.

Clint Brewer / Splash News Jamie und Britney Spears

Matt Winkelmeyer / Getty Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards

Simmons/Getty Images for Rolling Stone Kevin Federline und Britney Spears, 2005

