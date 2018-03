Ist Britney Spears (36) bald wieder frei? Vor über zehn Jahren hatte die Sängerin einen schweren öffentlichen Zusammenbruch. Seither steht sie unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears. Der kontrolliert aber nicht nur die Karriere seiner Tochter. Auch in ihrem Privatleben hat die zweifache Mutter nichts zu melden. Damit könnte jetzt endlich Schluss sein: Britney kann noch in diesem Jahr ihre Unabhängigkeit zurückbekommen!

Die 36-Jährige soll sich schon lange nach ein bisschen mehr Freiheit sehnen. Wie die Gala berichtet, könnte dieser Wunsch jetzt zum Greifen nah sein. Im kommenden Sommer geht die Blondine wieder auf Europatour. Angeblich soll das zu ihrer großen Bewährungsprobe werden. Wenn dabei alles glatt läuft, werde am Ende der Konzertreihe ein medizinisches Gutachten klären, ob der Popstar in Zukunft wieder selbstbestimmt leben darf. Für die "Toxic"-Interpretin steht also einiges auf dem Spiel!

Vieles spricht dafür, dass Britney tatsächlich bald wieder auf eigenen Beinen stehen wird. Ihr heftiger Absturz und die vielen Skandale gehören nämlich schon längst der Vergangenheit an. Die einstige Pop-Prinzessin soll sich zurzeit sogar in absoluter Bestform befinden.

VT/HJW/SJ/Splash News Jamie und Britney Spears

Clint Brewer / Splash News Jamie und Britney Spears

Matt Winkelmeyer / Getty Britney Spears bei den Hollywood Beauty Awards

