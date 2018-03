Wurde der Streit zwischen Victoria Pavlas (19) und Zoe Saip bei Germany's next Topmodel nur aufgebauscht oder war er wirklich so krass, wie er im TV rüberkam? Kandidatin Gerda Lewis muss es wissen. Model-Mama Heidi Klum (44) kickte sie zwar bereits aus der Show – trotzdem hat Gerda den Streit hautnah mitbekommen. "So zu übertreiben mit privaten Sachen und so krass auszuholen mit Freundschaft kündigen und beenden und dann wieder vertragen... Es war schon echt heftig", berichtete die Brünettte in einem YouTube-Video. Mittlerweile haben sich die beiden Streithennen aber wieder vertragen!



