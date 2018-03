Endlich weiß sie bescheid! Vor dem heiligen Fest offenbarte das ehemalige VIVA-Gesicht Johanna Klum (37), dass sie und ihr Ehemann zum zweiten Mal Eltern werden. Seitdem das Geheimnis gelüftet ist, teilt die brünette Schönheit auch des Öfteren ihre runde Kugel mit der Netzgemeinschaft. Die Beauty hat bereits eine dreijährige Tochter, die es kaum erwarten kann, bald ein Geschwisterchen zu bekommen. Doch bekommt sie eine Schwester oder einen Bruder? Eine Frage, die ihre baldige Zweifach-Mama mittlerweile beantworten kann.

"Jetzt wissen wir auch endlich, was es wird! Was glaubt ihr? Junge? Mädchen? Was sind Eure Tipps?", schrieb die ehemalige Samajona-Sängerin unter ein Instagram-Bild, das sie ihren Bauch streichelnd zeigt. Die Geheimniskrämerin scheint das Geschlecht ihres ungeborenen Rackers fürs Erste also noch nicht verraten zu wollen.

Aber bis spätestens Mitte Juni wird klar sein, was es wird – denn dann soll das Baby auf die Welt kommen. "Manchmal kann ich wirklich nicht glauben, dass dieses kleine Wunder diesen Sommer bei uns sein wird. Ich bin so dankbar, glücklich, verängstigt und superaufgeregt", verriet die Moderation kürzlich auf Instagram.

Instagram / johannaklum Johanna Klum mit ihrer Tochter im August 2015

Instagram / johannaklum Johanna Klums Instagram-Post zum Weltfrauentag

Andreas Rentz/Getty Images Johanna Klum beim Deutschen Fernsehpreis

Was denkt ihr: Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Es wird ein Mädchen! Es wird ein Junge! Abstimmen Ergebnis anzeigen



