Selbst ist die Frau – oder auch die Mama: Cathy Hummels (30) und ihr Baby Ludwig sind einfach nur bezaubernd – und das überall! Die superstolze Neumutti nimmt ihren niedlichen Knirps nämlich immer mit. Statt ihren knapp dreimonatigen Wonneproppen betreuen zu lassen, schafft es die Liebste von Profi-Kicker Mats Hummels (29), den Kleinen einfach in ihren Job-Alltag einzubinden. Denn selbst bei der Arbeit darf Ludwig nicht fehlen!

Während Stars und Sternchen ihre Sprösslinge oftmals Kindermädchen anvertrauen, um ins Business zurückzukehren, nimmt Cathy ihren Fratz lieber mit ans Set. "Heute hatte ich ein Shooting und mein kleiner Bär hat mich begleitet", schreibt das Model bei Instagram. Für ihren Sohnemann ist das offenbar völlig in Ordnung – er ist die Ruhe in Person. "Ganz nach dem Motto: Dabei sein ist alles! Das ist es auch. Egal wo Mama arbeitet, mein Partner in Crime ist dabei", erzählt die Dirndl-Designerin weiter.

Die überglückliche Powermom lässt ihre Fans noch ein wenig zappeln und zeigt nicht das niedliche Gesichtchen ihres kleinen Knirpses. Doch auch mit Emoji über seinem Babyface sind ihre Follower hellauf begeistert – oder sogar gerade deswegen! "Finde es klasse, dass ihr euer Kind nicht öffentlich zeigt. Ich bin auch nicht dafür, mein Kind in das soziale Netzwerk zu stellen", kommentiert eine Userin Cathys Post.

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Baby Ludwig, März 2018

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels mit Baby Ludwig bei einem Fotoshooting

Instagram / catherinyyy Cathy Hummels und ihr Sohn Ludwig

