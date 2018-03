In ihrer Rolle als attraktive und scharfsinnige Geschäftsfrau Sophie Lindt mischt sie den GZSZ-Kiez gewaltig auf. Aufgrund eines Fremdgehdramas innerhalb der beliebten Soap herrschen allerdings gerade eher schlechte Zeiten für den Seriencharakter von Schauspielerin Lea Marlen Woitack (31). Das sieht im wahren Leben ganz anders aus: Besonders heute hat die schöne Blondine allen Grund zur Freude, denn sie hat Geburtstag. Glückwünsche und Geschenke regnet es nicht nur seitens der Fans, sondern auch von Kollegin Iris Mareike Steen (26).

Pünktlich zu Leas Ehrentag veröffentlichte Iris auf Facebook ein Foto, das die beiden Darstellerinnen strahlend lächelnd und eng umschlungen zeigt. Das Freundschafts-Pic kommentierte der GZSZ-Star mit den emotionalen Zeilen: "Alles erdenklich Liebe zum Geburtstag, du wunderschöner Mensch! Wenn mehrere Frauen so wären wie du, wäre diese Welt noch ein kleines bisschen bezaubernder." Auch das Geburtstagskind meldete sich auf Instagram zu Wort: "Ich bin jetzt schon der glücklichste Mensch des Tages geworden. Ihr macht mich so reich!" Mit so viel Liebe und Dankbarkeit lässt sich der 31. Geburtstag doch wunderbar verbringen.

Iris, die zur Zeit an der Seite von Tanzprofi Christian Polanc (39) bei der RTL-Show Let's Dance mitwirkt, muss ihre Kollegen in Babelsberg ganz schön vernachlässigen. Das Training beansprucht nämlich jede Menge Zeit. Umso schöner, dass die kecke 26-Jährige dennoch an den Geburtstag ihrer lieben Freundin denkt.

RTL / Bernd Jaworek Lea Marlen Woitack

Lea Marlen Woitack Schauspielerin Lea Marlen Woitack an ihrem Geburtstag

Florian Ebener / Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc beim Paso Doble bei "Let's Dance"

