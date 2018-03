Für diese Mama geht es langsam so richtig rund! Im November weihten Musiker John Legend (39) und Ehefrau Chrissy Teigen (32) ihre Fans in ein süßes Geheimnis ein: Das Paar erwartet seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs. Mittlerweile sieht man der werdenden Mutter das Babywunder auch wirklich an. Ihr Bauchbewohner lässt sich kaum noch verstecken. So schön schwanger spaziert das Model durch den Big Apple!

Neue Aufnahmen halten Chrissy in im sechsten Monat auf den Straßen von New York City fest. In ihrem hautengen Rock und einem hineingesteckten Kuschelpullover lenkt die Bald-Mama alle Aufmerksamkeit auf ihren heranwachsenden Sohnemann. Was anderes bleibt der Kochbuchautorin vermutlich auch gar nicht mehr übrig: Einen Tag später entzückt die Fashionista in einem ähnlichen Traum in Weiß. Diesmal hat sich die Geschäftsfrau noch einen Mantel übergeworfen – zuknöpfen lässt sich das Jäckchen aber nicht mehr.

Das dürfte für die Mami von Luna Simone (1) aber kaum ein Problem darstellen. Immerhin setzt Chrissy ihre Kugel in Szene, wann sie nur kann: Während eines gemeinsamen Mutter-Tochter-Schaufensterbummels hob sie ihre pralle Mitte mit einem knallpinken Kleid und einer kurzen Lederjacke hervor.

Felipe Ramales / Splash News Chrissy Teigen im sechsten Schwangerschaftsmonat

Felipe Ramales / Splash News Chrissy Teigen, Model

Gachie / Splash News Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna vertreiben sich ihre Zeit in New York

