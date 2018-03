Im Juni ist es soweit und Model Chrissy Teigen (32) bekommt ihr zweites Kind mit Ehemann John Legend (39) – und diesmal freut sich das Power-Couple auf einen kleinen Jungen, wie sie kürzlich bekannt gaben. Als große Schwester kann Luna (1) dann mit ihrem kleinen Brüderchen die Welt entdecken. Jetzt verbrachte sie aber erst mal einen entspannten Tag mit ihrer Mama in New York.

Das stylische Mutter-Tochter-Duo wurde von Paparazzi bei einem Spaziergang in der Stadt an der amerikanischen Ostküste gesehen. Der 32-Jährigen sah man in ihrem floralen Maxikleid und der schicken Lederjacke fast nicht an, dass sie schwanger ist, abgesehen von dem verführerischen Baby-Glow auf ihrem Gesicht. Auch ihr Wonneproppen strahlte in einem süßen Jeanskleid von einem Ohr zum anderen und genoss die Zeit auf Chrissys Arm.

Der kleine Wirbelwind wird gerade mächtig verwöhnt: Erst vor wenigen Wochen ging es mit ihren Eltern ins Disneyland nach Hongkong. Dort durfte die Kleine sich als Prinzessin verkleiden und Mickey Maus umarmen.

Gachie / Splash News Chrissy Teigen und ihre Tochter Luna vertreiben sich ihre Zeit in New York

Anzeige

Splash News Chrissy Teigen mit Tochter Luna

Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und Luna Simone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de