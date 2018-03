In der Ehe vom Superstar-Paar Beyoncé (36) und Jay-Z (48) ist nicht immer alles rosig! Nach dem Seitensprung-Geständnis des Rappers soll er nun bei der dreifachen Mutter nun unter besonderer Beobachtung stehen. Nicht nur, dass sie rasend eifersüchtig ist – sie nimmt in der Beziehung offenbar auch ohne Kompromisse das Zepter in die Hand. Das äußert sich nun wohl auch bei der Planung der gemeinsamen Tour, die im Sommer startet.

Auch die deutschen Fans können sich auf das Power-Couple freuen: Beyoncé und Jay-Z kommen im Juni und Juli für zwei Konzerte nach Deutschland. Was auf der Bühne dann bestimmt ziemlich harmonisch und sexy aussieht, ist schon jetzt ein harter Kampf für Queen Bey. Die amerikanische OK! will von einem Insider wissen, wie es wirklich hinter verschlossenen Türen aussieht: "Sie kontrolliert jedes Detail der Tour, von den Auftritten bis dahin, was ihr Ehemann außerhalb der Bühne machen darf." Sogar eine Sperrstunde soll sie ihrem Gatten erteilt haben. Außerdem muss der Rapper seine Frau immer per SMS informieren, wo er ist, sollte er sich mal an einem anderem Ort befinden als die Sängerin.

Da auch die drei Kinder mit auf Tour kommen, erwartet Beyoncé von ihrem Mann übrigens ein tadelloses Verhalten. Außerdem gefalle ihr schon jetzt die Vorstellung nicht, dass sich fremde Frauen an seinen Hals werfe. Das bestätigt auch die Quelle: "Beyoncé hält ihn an einer sehr kurzen Leine und sie sind noch nicht einmal unterwegs." Ob die Tour für Beyoncé und Jay-Z unter diesen Voraussetzungen auch privat noch ein Erfolg werden kann?

Instagram / beyonce Beyoncé und Jay-Z, US-Musiker-Paar

Anzeige

247PAPS.TV / Splash News Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z in News York City

Anzeige

Clive Brunskill / Getty Images Beyoncé und Jay-Z in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de