Ultraschall-Schocker bei GZSZ! Eva Mona Rodekirchens (41) Rolle Maren wollte sich nach einem Sturz eigentlich nur im Krankenhaus durchchecken lassen. Doch ihr behandelnder Arzt Philip (Jörn Schlönvoigt, 31) überbrachte ihr eine folgenschwere Diagnose: Maren ist schwanger! Nach ihrem Seitensprung mit Leon (Daniel Fehlow, 43) weiß die Blondine jetzt allerdings nicht, wer der Vater ihres ungeborenen Kindes ist: Der Mauerwerk-Besitzer oder ihr Partner Alexander (Clemens Löhr, 49)? Eine Story mit riesigem Drama-Potenzial: Doch kommt die auch bei den Fans so gut an?

Maren ist angesichts ihrer Schwangerschaft total geschockt: Immerhin dachte die dreifache Mutter, dass sie mit 54 Jahren bereits in den Wechseljahren sei. Für einige Zuschauer kommt diese Wendung allerdings nicht so überraschend. "Das war doch klar, dass da noch so etwas kommt. Und das Kind ist sicherlich von Leon! Langweilig!" oder "Ach Mann, so langsam ist das alles nur noch ätzend. Ständig Beziehungsdramen, Seitensprünge, Schwangerschaften und Fehlgeburten... Fällt euch nichts mehr ein", beschweren sich mehrere Facebook-User über die wiederkehrenden Handlungsstränge.

Aber nicht bei allen Fans fällt die Geschichte durch. Ein Großteil der GZSZ-Community fiebert schon jetzt eifrig mit Maren mit. "Die Arme tut mir voll leid! Mal sehen, wie es weiter geht. Und vor allem das Gesicht von Alexander! Das wird lustig! Ihr schafft es immer wieder, so Knaller zu präsentieren! Respekt!" oder "Bin schon gespannt, was sie daraus machen. Am besten eine Patchwork-Familie, oder Maren soll es gleich Leon und Sophie überlassen", sind einige Zuschauer schon jetzt geflasht. Was sagt ihr zu der Schwangerschafts-Story? Stimmt im Voting ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Maren (Eva Mona Rodekirchen) und Alexander (Clemens Löhr)

MG RTL D / Rolf Baumgartner Leon (Daniel Fehlow) und Maren (Eva Mona Rodekirchen) bei GZSZ

RTL / Sebastian Geyer Daniel Fehlow, Eva Mona Rodekirchen und Clemens Löhr, GZSZ-Stars

