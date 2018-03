Bei Let's Dance werden wieder die Punktetafeln gezückt – und die Stars und Sternchen müssen vor der Jury um Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) ordentlich zittern. Wenn einer weiß, wie sich die Promi-Tänzer fühlen, dann ja wohl Gil Ofarim (35). Zusammen mit Ekaterina Leonova (30) tanzte er sich 2017 bis zum Sieg. Im Promiflash-Interview hat er jetzt verraten, welche Wünsche er den Kandidaten mit auf den Weg gibt!

"Es ist noch eine sehr, sehr lange Staffel mit sehr vielen Kandidaten. Alles ist möglich und das Wichtigste ist, dass sie alle gesund bleiben. Ich glaube, alles andere ist egal", sagte Gil beim Radio Regenbogen Award im Europa-Park Rust. Dann sollte sich vor allem GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) Sorgen machen. In der vergangenen Folge der Show war sie umgeknickt und musste von ihren Kollegen gestützt werden! "Ich werde alles dafür tun, um schnell wieder auf die Beine zu kommen und mich zu steigern", versicherte sie ihren Fans anschließend bei Instagram. Für ihre Follower heißt es jetzt: Daumen drücken!

Gil feierte sein "Let's Dance"-Comeback bereits in der Kennenlernshow. Ein letztes Mal schnürte er die Tanzschuhe zu und präsentierte mit Ekat einen Tango, für den er ganz besonders in seiner Staffel gelobt worden war. Der Jury und dem Publikum wurde blitzschnell klar: Verlernt hat der Musiker auf dem Tanzparkett rein gar nichts! Was sagt ihr zum Auftritt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener / Getty Images Christian Polanc und Iris Mareike Steen bei "Let's Dance"

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de