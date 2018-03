Der Countdown läuft: Am 7. Juni geben sich Leonard Freier (33) und Caona das Jawort. Im Berliner Umland soll die Feier des Ex-Bachelors und seiner Jugendliebe stattfinden. Im Promiflash-Interview bei der "Let's Glow"-Party im Madame Tussauds verriet der Bräutigam in spe weitere Details zur Planung der Prinzessinnen-Hochzeit: "Caona hat ganz genaue Vorstellungen, wie sie eigentlich ganz viele Frauen haben. Der Traum einer jeden Frau: Wir heiraten auf einem Schloss, in Weiß, ganz imposant, viele Gäste, alles draußen, also mit allem Drum und Dran."



