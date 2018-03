Die Katze ist aus dem Sack! Noch vor zwei Jahren suchte Leonard Freier (33) als Bachelor im TV seine große Liebe – doch seit einigen Monaten ist die Suche nun offiziell beendet. Der Ex-Rosenkavalier hat mit Caona, der Mutter seiner Tochter, sein Glück wiedergefunden. Im Pariser Disneyland stellte er seiner Liebsten nun sogar die Frage aller Fragen – und schon im Sommer dieses Jahres wird geheiratet. Den genauen Termin gab das Paar jetzt sogar überraschend preis.

Wie Bunte berichtet, werden sich die beiden am 7. Juni im Schloss Wulkow, nahe Berlin, das Jawort geben. Das Datum wurde allerdings nicht willkürlich gewählt, sondern hat eine bestimmte Bedeutung. "Das Datum ist ein ganz besonderes für uns. Vor einigen Jahren habe ich Caona am 7. Juni versprochen, sie irgendwann zu heiraten", schwärmte Leo und hielt fest: "Jetzt ist es so weit." Nun müssen sich die Turteltauben aber sputen, denn für die Prinzessinnenhochzeit muss noch einiges geplant werden.

Für die Einladungen ließen sich die Turteltauben etwas ganz Besonderes einfallen. Anstatt schnöde Karten gab's die Einladung in Form eines Lollis, wie die Instagram-Story von Denise Temlitz enthüllte. Sie und ihr Liebster Pascal Kappés fanden die Idee so originell, dass sie die Fans gleich via Social Media daran teilhaben ließen.

Starpress Leonard Freier und seine Caona in Paris

Instagram / denise_temlitz_official Leonard Freiers Hochzeitseinladung

Instagram / denise_temlitz_official Denise und Pascal Kappés

